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Партизани пробралися на аеродром РФ під Джанкоєм. Знайшли РЛС окупантів (відео)

Крим, Середа 13 грудня 2023 12:35
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Партизани пробралися на аеродром РФ під Джанкоєм. Знайшли РЛС окупантів (відео) Фото: партизани пробралися на аеродром РФ під Джанкоєм (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали аеродром російських військ у Джанкойському районі (Крим). Там окупанти ховають радіолокаційні станції (РЛС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти провели успішну розвідку аеродрому в Джанкойському районі, під час якої вдалося виявити станції радіолокацій окупантів", - розповіли в "Атеш".

Партизани зазначають, що показують лише невелику частину тих кадрів, якими поділився агент, якому вдалося пробратися на військовий об'єкт окупантів.

Ситуація у Джанкої

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 24 листопада, на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали гучні звуки вибухів. У мережі писали про щонайменше 7 потужних вибухів у районі Джанкоя. Пізніше партизани заявили, що в Джанкої були уражені військові частини російських загарбників, а також ППО, РЛС та особовий склад інтервентів.

До цього повідомлялось, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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