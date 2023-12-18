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Партизаны обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе (фото)

Фото: российский ЗРПК "Панцирь-С1" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Партизаны обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" россиян во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Наши агенты продолжают свою разведывательную деятельность в Крыму. В этот раз удалось обнаружить ЗРПК Панцирь-С1, который оккупанты расположили неподалеку от Инкерманской бухты. Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты: 44.605626, 33.593327", - говорится в сообщении.

 

Фото: российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Партизаны в Крыму

Ранее партизаны АТЕШ обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции оккупантов.

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