Партизаны обнаружили российский ЗРПК "Панцирь-С1" в оккупированном Севастополе (фото)

"Наши агенты продолжают свою разведывательную деятельность в Крыму. В этот раз удалось обнаружить ЗРПК Панцирь-С1, который оккупанты расположили неподалеку от Инкерманской бухты. Информация сразу была передана СОУ для дальнейшей отработки. Координаты: 44.605626, 33.593327", - говорится в сообщении.

Фото: российский ЗРПК "Панцирь-С1" в Севастополе (t.me/atesh_ua)

Партизаны в Крыму

Ранее партизаны АТЕШ обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции оккупантов.