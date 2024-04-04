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Партизани виявили російське судно спеціального призначення в одній із бухт Севастополя

Фото: партизани виявили російське судно спеціального призначення (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Партизанам вдалось зафіксувати у південній бухті Севастополя катер спецпризначення РФ "Грачонок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Так, нами було виявлено катер спеціального призначення проекту 21980 "Грачонок". Цей катер призначений для боротьби з диверсійно-терористичними силами і засобами в акваторіях пунктів базування", йдеться в повідомленні.

Партизани зауважили, що зважаючи на маневровість українських морських дронів поміж даними катерами, можна дійти висновку, що цей тип російські проєктувальники розробили з метою відмивання грошових коштів.

Фото: виявлений у південній бухті Севастополя катер РФ "Грачонок"

Партизани виявляють важливу інформацію для України

Вчора стало відомо, що наразі окупанти мають суттєві проблеми з установками ППО. Йдеться як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Окупанти спрямували її на Херсонський напрямок.

А днями партизани добули документацію до комплектуючих російських ракетних кораблів.

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