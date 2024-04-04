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Партизаны обнаружили российское судно специального назначения в одной из бухт Севастополя

Фото: партизаны обнаружили российское судно специального назначения (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Партизанам удалось зафиксировать в южной бухте Севастополя катер спецназначения РФ "Граченок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЭШ ".

"Да, нами был обнаружен катер специального назначения проекта 21980 "Граченок". Этот катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования", говорится в сообщении.

Партизаны заметили, что ввиду маневровости украинских морских дронов между данными катерами, можно сделать вывод, что этот тип российские проектировщики разработали с целью отмывания денежных средств.

Фото: обнаруженный в южной бухте Севастополя катер РФ "Грачонок"

Партизаны обнаруживают важную информацию для Украины

Вчера стало известно, что в настоящее время оккупанты имеют существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. Оккупанты направили ее на Херсонское направление.

А на днях партизаны получили документацию к комплектующим российским ракетным кораблям.

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