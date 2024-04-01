Партизани оприлюднили документацію до комплектуючих ракетних кораблів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.

"Технічна документація передана Силам оборони. Вона посприяє перемозі України", - додали в АТЕШ.

ЗАТ "НВК Пуск" - це російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві продукції для спостереження і кораблеводіння, а також виявлення надводних і берегових об'єктів. Вона здійснює наукові дослідження і розробки в цій галузі.

Цей прилад служить цілям спостереження і цілевказівки. Він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну обізнаність і можливості виявлення цілей.

Як повідомляється, агент АТЕШ зумів проникнути в "Науково-виробничий комплекс Пуск" і роздобути низку документів, включно з готовою технічною документацією оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01".

Ракетна небезпека з російських кораблів

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр" і, ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - заявив керівник ГУР.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони є ефективнішими.

Як розповіла сьогодні речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, російські кораблі затиснуті в південно-східній частині акваторії Чорного моря і не проявляють активності. Однак загальна готовність ракетоносіїв висока, тому небезпека з моря залишається.

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