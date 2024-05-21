Партизани виявили радіолокаційні станції загарбників біля Джанкою

Під час розвідки агент руху виявив радіолокаційні станції (РЛС) "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", що розташовані на сході від міста Джанкой у Криму. Станції виявляють повітряні цілі і передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром.

Поблизу видніються вагони, які є місцем розташування особового складу, і, найімовірніше, невеликої ремонтної бази для перерахованих вище РЛС.