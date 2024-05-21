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Партизани виявили радіолокаційні станції загарбників біля Джанкою

Фото: окупанти розмістили біля Джанкою три радіолокаційні системи (facebook.com/Минобороны России)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники розмістили біля тимчасово окупованого Джанкоя в Криму радіолокаційні станції, що прикривають аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Під час розвідки агент руху виявив радіолокаційні станції (РЛС) "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", що розташовані на сході від міста Джанкой у Криму. Станції виявляють повітряні цілі і передають інформацію на системи ППО, які прикриває округ, а також аеродром.

Поблизу видніються вагони, які є місцем розташування особового складу, і, найімовірніше, невеликої ремонтної бази для перерахованих вище РЛС.

Ситуація у тимчасово окупованому Криму

В ніч на 17 квітня у Джанкої пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували "прильоти" в районі місцевого аеродрому, на місці ударів виникла пожежа.

Станом на 19 травня росіяни так і не вивезли залишки ЗРК С-400, які були знищені під час удару по аеродрому.

Крім того, партизани провели розвідку роботи інженерного складу біля міста Бахчисарай у Криму.

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Джанкой