Партизаны обнаружили радиолокационные станции захватчиков возле Джанкоя

Во время разведки агент движения обнаружил радиолокационные станции (РЛС) "Противник-ГЕ", "Небо-У" и "П-18", которые расположены на востоке от города Джанкой в Крыму. Станции обнаруживают воздушные цели и передают информацию на системы ПВО, которые прикрывает округ, а также аэродром.

Поблизости виднеются вагоны, которые являются местом расположения личного состава, и, вероятнее всего, небольшой ремонтной базы для вышеперечисленных РЛС.