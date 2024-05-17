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Партизани провели розвідку біля інженерного заводу в районі Бахчисараю: що виявили

Крим, П'ятниця 17 травня 2024 16:40
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Партизани провели розвідку біля інженерного заводу в районі Бахчисараю: що виявили Фото: розвідка біля інженерного заводу РФ в районі Бахчисараю (t me atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани здобули нові дані про роботу інженерного складу Чорноморського флоту РФ у Бахчисарайському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

У повідомленні зазначається, що вище Старого міста, на плато Сувлу-Кая, розташовується ключова інженерна комора Чорноморського флоту.

"Військова частина 63876 - це 758-й центр матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТС), з адресою на вулиці Лісова, 3, а також додатковий підрозділ за адресою Лісова, 1. Хоча адреси різняться, фактично це один великий складський комплекс", - інформують партизани.

Агенти руху опору зафіксували активне використання РЕБ для придушення зв'язку в цьому районі, "що вказує на важливість цього об'єкта для ворожих операцій".

Партизани у Криму

Партизани, які активно діють в Криму, стежать за технікою росіян та їх переміщенням. Саме завдяки діяльності партизан у Криму вдалося завдати низки ударів по стратегічних об'єктах росіян.

Зокрема, нещодавно партизани провели розвідку неподалік Гвардійського та виявили там техніку росіян.

Також агенти руху опору поінформували про розвідку у Севастопольській бухті.

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