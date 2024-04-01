Партизани виявили ППО росіян на аеродромі в окупованому Джанкої

Партизани виявили російські системи ППО на аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху АТЕШ.
Як повідомили партизани, на аеродромі Джанкоя додатково розміщено зенітно-ракетні комплекси, які жодним чином не замасковані.
"За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром неодноразово подавав заявки на отримання маскувальних сіток, але відповіді так і не отримав", - розповіли в АТЕШ.
Зазначається, що російське командування всіма можливими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але засобів ППО критично недостатньо.
"Наразі АТЕШ проник у Кримську дивізію ППО, і надалі ми пильніше стежитимемо за наявністю та відсутністю засобів протиповітряної оборони на півострові", - додали партизани.
t.me/atesh_ua
Нещодавно партизани АТЕШ зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.
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