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Партизаны обнаружили ПВО россиян на аэродроме в оккупированном Джанкое

Фото: российская система ПВО С-400 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме во временно оккупированном Джанкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

Как сообщили партизаны, на аэродроме Джанкоя дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никак не замаскированы.

"По нашей информации, начальник боевого расчета, который был направлен на аэродром, неоднократно подавал заявки на получение маскировочных сеток, но ответа так и не получил", - рассказали в АТЕШ.

Отмечается, что российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.

"Пока АТЕШ проник в Крымскую дивизию ПВО, и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове", - добавили партизаны.

 

t.me/atesh_ua

Войска РФ в оккупированном Крыму

Недавно партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

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