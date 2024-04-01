Партизаны обнаружили ПВО россиян на аэродроме в оккупированном Джанкое

Как сообщили партизаны, на аэродроме Джанкоя дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никак не замаскированы.

"По нашей информации, начальник боевого расчета, который был направлен на аэродром, неоднократно подавал заявки на получение маскировочных сеток, но ответа так и не получил", - рассказали в АТЕШ.

Отмечается, что российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.

"Пока АТЕШ проник в Крымскую дивизию ПВО, и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове", - добавили партизаны.

t.me/atesh_ua