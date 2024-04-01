Партизаны обнаружили ПВО россиян на аэродроме в оккупированном Джанкое

Партизаны обнаружили российские системы ПВО на аэродроме во временно оккупированном Джанкое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.
Как сообщили партизаны, на аэродроме Джанкоя дополнительно размещены зенитно-ракетные комплексы, которые никак не замаскированы.
"По нашей информации, начальник боевого расчета, который был направлен на аэродром, неоднократно подавал заявки на получение маскировочных сеток, но ответа так и не получил", - рассказали в АТЕШ.
Отмечается, что российское командование всеми возможными способами пытается закрыть важные объекты инфраструктуры, но средств ПВО критически недостаточно.
"Пока АТЕШ проник в Крымскую дивизию ПВО, и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове", - добавили партизаны.
t.me/atesh_ua
Недавно партизаны АТЕШ зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.
Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.