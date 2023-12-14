Партизани виявили під Сімферополем дислокацію великої кількості техніки РФ (фото)

Партизани в окупованому Криму виявили місце вивантаження значної кількості російської військової техніки. Її розміщують поблизу Сімферополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
"Наші агенти зафіксували місце вивантаження величезної кількості техніки військового призначення. Переважно "КАМАЗи" та артилерійські тягачі", - йдеться в повідомленні.
Фото: Техніка росіян (t.me/atesh_ua)
Зазначається, що ці транспортні засоби будуть використані для перекидання особового складу, артилерійських установок "Мста-Б" і "Гіацинт-Б" на Херсонський напрямок.
Партизани зазначили, що ця інформація вже передана Силам оборони України.
Сьогодні повідомлялося, що партизани виявили велику стоянку техніки РФ у Криму. Наразі вони ведуть стеження за цим місцем дислокації окупантів у Сімферополі.
Учора партизани пробралися на місце будівництва військової частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії.
Також партизанам вдалося проникнути на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії.
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