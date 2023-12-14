Партизаны обнаружили под Симферополем дислокацию большого количества техники РФ (фото)

Партизаны в оккупированном Крыму обнаружили место выгрузки значительного количества российской военной техники. Ее размещают вблизи Симферополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
"Наши агенты зафиксировали место выгрузки огромного количества техники военного назначения. Преимущественно "КАМАЗы" и артиллерийские тягачи", - говорится в сообщении.
Фото: Техника россиян (t.me/atesh_ru)
Отмечается, что эти транспортные средства будут использованы для переброски личного состава, артиллерийских установок "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" на Херсонское направление.
Партизаны отметили, что эта информация уже передана Силам обороны Украины.
Сегодня сообщалось, что партизаны обнаружили обширную стоянку техники РФ в Крыму. В настоящее время они ведут слежку за этим местом дислокации оккупантов в Симферополе.
Вчера партизаны пробрались на место строительства воинской части Росгвардии во временно оккупированной Евпатории.
Также партизанам удалось проникнуть на территорию 56 гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии.
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