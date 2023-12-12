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Партизани пробралися на територію штурмового полку РФ у Криму (фото, відео)

Крим, Вівторок 12 грудня 2023 08:50
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Партизани пробралися на територію штурмового полку РФ у Криму (фото, відео) Фото: партизани проникли на територію штурмового полку РФ у Феодосії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Вертольоти Мі-8, що потрапили в кадр, використовують для евакуації поранених", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел партизанів, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів.

"Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну у підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях", - додають у "Атеш".

Ситуація у Криму

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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