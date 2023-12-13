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Окупанти будують нову військову частину у Криму. Партизани влаштували вилазку

Крим, Середа 13 грудня 2023 10:11
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Окупанти будують нову військову частину у Криму. Партизани влаштували вилазку Фото: окупанти будують нову військову частину у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани пробралися на місце будівництва військової частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії (Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"У квітні 2023 року в Євпаторії розпочалося будівництво військової частини Росгвардії. З того моменту нам вдалося впровадити своїх людей у процес будівництва", - йдеться у повідомленні.

Агенти, які потрапили на будівництво, не лише передають інформацію, а й створюють труднощі та затримки на будмайданчику.

Ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

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