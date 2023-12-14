Партизани виявили велику стоянку техніки РФ у Криму. На даний момент вони стежать за цим місцем дислокації окупантів у Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти не перестають стежити за великою стоянкою техніки окупантів у Сімферополі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають вони, тут присутні броньовані машини "Тигр", крани, КамАЗи-5350, машини зв'язку "ГАЗ-66", маршрутки та автобуси для переміщення особового складу та багато інших.

"Достатньо сміливий вчинок від окупантів, враховуючи, на скільки часто прилітає по їх автопарках але так нам навіть легше", - констатують в "Атеш".

Ситуація у Криму

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта. Також нещодавно партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії (Крим).