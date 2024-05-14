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Партизани виявили новоприбулих окупантів в Джанкої: куди прямують загарбники

Крим Джанкой, Вівторок 14 травня 2024 12:11
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Партизани виявили новоприбулих окупантів в Джанкої: куди прямують загарбники Фото: партизани виявили новоприбудикх окупантів в Джанкої ( ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

До Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включно зі співробітниками ФСБ, задіяними для охорони військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як зазначають партизани, таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

"Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для ЗС РФ і спроби компенсувати втрати за рахунок збільшення кількості боєздатних підрозділів, які були в "тилу", - пояснюють в "АТЕШ".

Фото: фото новоприбулих окупантів у Джанкой (t.me/atesh)

Партизани у Криму

В окупованому Криму активну діяльність на постійній основі проводять партизани. Вони стежать за технікою, особовим складом росіян та їх переміщенням.

Так, партизани напередодні провели розвідку неподалік Гвардійського та виявили там техніку росіян.

Раніше в окупованому Джанкої агенти руху опору зафіксували прибуття великої кількості поранених та ліквідованих окупантів з Херсонського напрямку.

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Крим Джанкой Війська РФ
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