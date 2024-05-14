Партизани виявили новоприбулих окупантів в Джанкої: куди прямують загарбники

До Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включно зі співробітниками ФСБ, задіяними для охорони військових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як зазначають партизани, таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат. "Цей захід вказує на критичну ситуацію на фронті для ЗС РФ і спроби компенсувати втрати за рахунок збільшення кількості боєздатних підрозділів, які були в "тилу", - пояснюють в "АТЕШ". Фото: фото новоприбулих окупантів у Джанкой (t.me/atesh)