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Партизаны обнаружили новоприбывших оккупантов в Джанкое: куда направляются захватчики

Крым Джанкой, Вторник 14 мая 2024 12:11
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Партизаны обнаружили новоприбывших оккупантов в Джанкое: куда направляются захватчики Фото: партизаны обнаружили новоприбывших кафиров в Джанкое (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, задействованных для охраны военных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

Как отмечают партизаны, такое усиление мер безопасности связано с опрокидыванием линейных военнослужащих из задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.

"Эта мера указывает на критическую ситуацию на фронте для ВС РФ и попытки компенсировать потери за счет увеличения количества боеспособных подразделений, которые были в "тылу", - объясняют в АТЕШ".

Фото: фото новоприбывших оккупантов в Джанкой (t.me/atesh)

Партизаны в Крыму

В оккупированном Крыму активную деятельность на постоянной основе проводят партизаны. Они следят за техникой, личным составом россиян и их перемещением.

Так, партизаны накануне провели разведку недалеко от Гвардейского и обнаружили там технику россиян.

Ранее в оккупированном Джанкой агенты движения сопротивления зафиксировали прибытие большого количества раненых и ликвидированных оккупантов из Херсонского направления.

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