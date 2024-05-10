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Партизани розвідали стоянку російської техніки у Криму (фото)

П'ятниця 10 травня 2024 22:37
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Партизани розвідали стоянку російської техніки у Криму (фото) Ілюстративне фото: у Криму партизани розвідали місцебазування росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани провели розвідку неподалік Гвардійського, що в окупованому Криму, та виявили там техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наші агенти розвідали місцеперебування нафтобази і стоянки військової техніки в Гвардійському, Сімферопольський район", - пишуть партизани.

За їх даними, в окупованому Криму залишилось зовсім мало російської техніки. Було виявлено машини зв'язку, техніку перевезення нафтопродуктів і КАМАЗи для перевезення особового складу. Росіяни охороняють усю територію та вводять патрулі. Однак ті не особливо уважні до навколишнього середовища.

Партизани зазначають, що наразі нафтобаза на півострові повністю ціла і це дає нову ціль для майбутнього ураження.

"Проблеми з паливом і технікою в окупантів відчутно помітні, як на півострові, так і на інших окупованих територіях. Особливо, коли фактично щодня, СОУ вражає НПЗ навіть у віддалених куточках РФ", - сказано у повідомленні.

Партизани у Криму

В окупованому Криму все частіше почали діяти партизани. Вони стежать за технікою росіян та їх переміщенням. Саме завдяки діяльності партизан у Криму вдалося завдати низки ударів по стратегічних об'єктах росіян.

Зокрема, ЗСУ вдарили ракетами по військовому аеродрому в Джанкої та ще низці об'єктів загарбників нещодавно.

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