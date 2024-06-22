Партизани виявили місце лікування російського спецназу в Криму

Українські партизани виявили місце, де проходить лікування спецназ ГРУ РФ у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Агент провів розвідку військово-морського клінічного госпіталю у Севастополі та виявив активність надходження поранених військовослужбовців РФ.
Так, за дві години спостереження на територію госпіталю прибуло десять евакуаційних карет. Серед постійних пацієнтів зафіксовані представники 127 окремої розвідувальної бригади.
Днями партизани виявили хаб перекидання техніки російського угруповання військ "Днєпр" на одній зі станцій Кримської залізниці. Агенти зафіксували місце розташування хабу на камеру.
Також партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському.
Крім того, агент "АТЕШ" виявив аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про цей об'єкт.
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