Партизани виявили місце лікування російського спецназу в Криму

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани виявили хаб перекидання техніки російського угруповання військ "Днєпр" на одній зі станцій Кримської залізниці. Агенти зафіксували місце розташування хабу на камеру.

Також партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському.

Крім того, агент "АТЕШ" виявив аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про цей об'єкт.

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