Партизани виявили техніку та склад РФ у Криму та зазначили точні координати (фото, відео)

Партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму. Рух опору зазначив їх точні координати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"Що саме розміщувалося у Гвардійському, буде зрозуміло вже найближчим часом, коли все горітиме. Або коли рашисти в паніці і поспіху спробують перемістити все на нове місце", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму

З початку повномасштабного вторгнення українські партизани активно працюють на території тимчасово окупованого Криму. Агенти виявляють військові об'єкти загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.

Так, партизани уважно спостерігають за Кримським мостом і вивчають систему ППО, яка його захищає.

Днями агенти руху опору виявили аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Вчора ми повідомляли про те, що у тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.