Партизаны обнаружили место лечения российского спецназа в Крыму

Украинские партизаны обнаружили место, где проходит лечение спецназ ГРУ РФ во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агент провел разведку военно-морского клинического госпиталя в Севастополе и обнаружил активность поступления раненых военнослужащих РФ.
Так, за два часа наблюдения на территорию госпиталя прибыло десять эвакуационных карет. Среди постоянных пациентов зафиксированы представители 127 отдельной разведывательной бригады.
На днях партизаны обнаружили хаб переброски техники российской группировки войск "Днепр" на одной из станций Крымской железной дороги. Агенты зафиксировали местоположение хаба на камеру.
Также партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском.
Кроме того, агент "АТЕШ" обнаружил аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные об этом объекте.
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