Партизаны обнаружили место лечения российского спецназа в Крыму

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны обнаружили хаб переброски техники российской группировки войск "Днепр" на одной из станций Крымской железной дороги. Агенты зафиксировали местоположение хаба на камеру.

Также партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском.

Кроме того, агент "АТЕШ" обнаружил аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные об этом объекте.

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