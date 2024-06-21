Партизани виявили хаб перекидання техніки РФ в окупованому Криму (фото, відео)
Партизани виявили хаб перекидання техніки угрупування військ "Днєпр" на вузловій станції Кримської залізниці. Їм вдалось зафіксувати його місце розташування на камеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Зазначається, що агенти руху опору провели розвідку логістичних шляхів російських військ у Криму, в результаті якої зафіксували перевантаження військової техніки РФ на вузловій станції Кримської залізниці в селищі Острякове.
"Номери залізничних платформ, кількість техніки та розклад прибуття ешелонів передали СОУ", - інформують партизани.
Ситуація в окупованому Криму
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські партизани посилено працюють на території тимчасово окупованого Криму. Агенти руху опору виявляють об'єкти розташування військ та особового складу загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.
Вчора ми повідомляли про те, що партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському.
Напередодні агенти руху опору виявили аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.
Також днями партизани повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.
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