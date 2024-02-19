Партизани виявили у Криму російську техніку для перекидання на фронт

Партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.
"Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше", - йдеться у повідомленні.
Днями партизани провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.
Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".
Також партизани партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.
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