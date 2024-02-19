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Партизаны обнаружили в Крыму российскую технику для переброски на фронт

Фото: партизаны обнаружили в Джанкойском районе технику РФ для переброски на фронт (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Партизаны обнаружили военную технику захватчиков для дальнейшей ее переброски на фронт. Технику обнаружили в поселке городского типа Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны также нашли место для систематического скопления различной техники для той же переброски с помощью железной дороги.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения. Дальше больше", - говорится в сообщении.

Деятельность украинских партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод для производства "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".

Также партизаны партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков возле оккупированного Джанкоя.

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