Партизани виявили кадировців, які переховуються у одній з автошкіл Херсонської області

"Наші агенти виявили, що в автошколі, яка відкрилася на вулиці Дружби Народів села Новоолексіївка Генічеського району, розмістилися кадировці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час спостереження зафіксовано 13 осіб особового складу, а також помічено періодичне постачання продуктів.

Координати місця: 46.22730,34.64331

"АТЕШ" настійно рекомендує військовослужбовцям ЗС РФ та іншим прихильникам путінського режиму залишати територію України, а всім небайдужим приєднуватися до нас і протистояти беззаконню рашистів", - підкреслили партизани, нагадавши, що їх метою є тільки російські військовий об'єкти та військовослужбовці.

Фото: розміщення кадировців у одній з автошкіл Херсонської області (t.me/atesh)