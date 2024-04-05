Партизаны обнаружили кадыровцев, скрывающихся в одной из автошкол Херсонской области

"Наши агенты обнаружили, что в автошколе, которая открылась на улице Дружбы Народов села Новоалексеевка Генического района, разместились кадыровцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время наблюдения зафиксировано 13 человек личного состава, а также отмечены периодические поставки продуктов.

Координаты места: 46.22730,34.64331

"АТЕШ" настоятельно рекомендует военнослужащим ВС РФ и другим сторонникам путинского режима покидать территорию Украины, а всем неравнодушным присоединяться к нам и противостоять беззаконию рашистов", - подчеркнули партизаны, напомнив, что их целью являются только российские военные объекты и военнослужащие.

Фото: размещение кадыровцев в одной из автошкол Херсонской области (t.me/atesh)