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Партизани виявили кадировців, які переховуються у одній з автошкіл Херсонської області

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 11:12
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Партизани виявили кадировців, які переховуються у одній з автошкіл Херсонської області Фото: кадирівці переховуються у одній з автошкіл Херсонської області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили в одній з нещодавно відкритих автошкіл у херсонській області розміщення кадировців. Окупантам періодично підвозять на місце провізію.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Наші агенти виявили, що в автошколі, яка відкрилася на вулиці Дружби Народів села Новоолексіївка Генічеського району, розмістилися кадировці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час спостереження зафіксовано 13 осіб особового складу, а також помічено періодичне постачання продуктів.

Координати місця: 46.22730,34.64331

"АТЕШ" настійно рекомендує військовослужбовцям ЗС РФ та іншим прихильникам путінського режиму залишати територію України, а всім небайдужим приєднуватися до нас і протистояти беззаконню рашистів", - підкреслили партизани, нагадавши, що їх метою є тільки російські військовий об'єкти та військовослужбовці.

Партизани виявили кадировців, які переховуються у одній з автошкіл Херсонської областіФото: розміщення кадировців у одній з автошкіл Херсонської області (t.me/atesh)

Партизани виявляють важливу інформацію для України

Днями стало відомо, що окупанти мають суттєві проблеми з установками ППО. Йдеться як про застарілі моделі зенітно-ракетних комплексів, так і про новітні установки.

Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського в бік Джанкоя. Окупанти спрямували її на Херсонський напрямок.

А днями партизани добули документацію до комплектуючих російських ракетних кораблів.

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