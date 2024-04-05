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Партизаны обнаружили кадыровцев, скрывающихся в одной из автошкол Херсонской области

Украина, Пятница 05 апреля 2024 11:12
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Партизаны обнаружили кадыровцев, скрывающихся в одной из автошкол Херсонской области Фото: кадыровцы прячутся в одной из автошкол Херсонской области (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны обнаружили в одной из недавно открытых автошкол в Херсонской области размещение кадыровцев. Оккупантам периодически подвозят на место провизию.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ".

"Наши агенты обнаружили, что в автошколе, которая открылась на улице Дружбы Народов села Новоалексеевка Генического района, разместились кадыровцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время наблюдения зафиксировано 13 человек личного состава, а также отмечены периодические поставки продуктов.

Координаты места: 46.22730,34.64331

"АТЕШ" настоятельно рекомендует военнослужащим ВС РФ и другим сторонникам путинского режима покидать территорию Украины, а всем неравнодушным присоединяться к нам и противостоять беззаконию рашистов", - подчеркнули партизаны, напомнив, что их целью являются только российские военные объекты и военнослужащие.

Партизаны обнаружили кадыровцев, скрывающихся в одной из автошкол Херсонской областиФото: размещение кадыровцев в одной из автошкол Херсонской области (t.me/atesh)

Партизаны обнаруживают важную информацию для Украины

На днях стало известно, что в настоящее время оккупанты имеют существенные проблемы с установками ПВО. Речь идет как об устаревших моделях зенитно-ракетных комплексов, так и о новейших установках.

Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. Оккупанты направили ее на Херсонское направление.

А на днях партизаны получили документацию к комплектующим российским ракетным кораблям.

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