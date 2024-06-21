UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани виявили хаб перекидання техніки РФ в окупованому Криму (фото, відео)

Фото: партизани виявили хаб перекидання техніки РФ в Криму (t.me.atesh_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили хаб перекидання техніки угрупування військ "Днєпр" на вузловій станції Кримської залізниці. Їм вдалось зафіксувати його місце розташування на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Зазначається, що агенти руху опору провели розвідку логістичних шляхів російських військ у Криму, в результаті якої зафіксували перевантаження військової техніки РФ на вузловій станції Кримської залізниці в селищі Острякове.

"Номери залізничних платформ, кількість техніки та розклад прибуття ешелонів передали СОУ", - інформують партизани.

Ситуація в окупованому Криму

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські партизани посилено працюють на території тимчасово окупованого Криму. Агенти руху опору виявляють об'єкти розташування військ та особового складу загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.

Вчора ми повідомляли про те, що партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському.

Напередодні агенти руху опору виявили аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Також днями партизани повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримпартизаны