Партизаны обнаружили хаб переброски техники РФ в оккупированном Крыму (фото, видео)

Ситуация в оккупированном Крыму

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские партизаны усиленно работают на территории временно оккупированного Крыма. Агенты движения сопротивления выявляют объекты расположения войск и личного состава захватчиков, сообщают о них Силам обороны Украины, а те наносят ответные ракетные удары.

Вчера мы сообщали о том, что партизаны обнаружили склад и стоянку военной техники ВС РФ в Гвардейском.

Накануне агенты сопротивления обнаружили аэродром Херсонес в Севастополе и собрал важные данные о враждебном объекте.

Также на днях партизаны сообщали, что во временно оккупированном Крыму российские военные начали активно перемещаться по территории полуострова, чтобы избежать слежки.

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