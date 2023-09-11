Партизани виявили базу вертольотів РФ на півночі Севастополя (фото)

"Наші агенти відвідали військовий аеродром розташований на півночі міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео можна побачити вертолітний майданчик, який заповнений технікою окупантів.

Фото: База в Криму (t.me/atesh_ua)

"Це маленький фрагмент великої роботи наших фахівців. Фіксуємо, що вертольотів стає все менше! Інформацію передано в потрібні руки", - додали партизани.

Ситуація в Криму

В останні місяці в окупованому Криму все частіше трапляються всілякі вибухи. Іноді це стосується ударів по російському флоту, іноді ракетних або дронових атак на півострів або Кримський міст.

Зокрема, 23 серпня українські оборонці змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

А 24 серпня наші розвідники провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

Нещодавно на околиці Бахчисарая (Крим) партизани виявили базу розміщення військової техніки та особового складу Збройних сил РФ.