Партизаны обнаружили базу вертолетов РФ на севере Севастополя (фото)

"Наши агенты посетили военный аэродром расположенный на севере города Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео можно увидеть вертолетную площадку, которая заполнена техникой оккупантов.

Фото: База в Крыму (t.me/atesh_ru)

"Это маленький фрагмент большой работы наших специалистов. Фиксируем, что вертолетов становится все меньше! Информация передана в нужные руки", - добавили партизаны.

Ситуация в Крыму

В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.

В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

А 24 августа наши разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

Недавно в окрестностях Бахчисарая (Крым) партизаны обнаружили базу размещения военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ.