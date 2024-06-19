UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Партизани виявили активне переміщення росіян у Криму і назвали причину

Фото: російські військові побоюються стеження на території Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Криму російські військові почали активно переміщуватися по території півострова, щоб уникнути стеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Агенти помітили, що останнім часом російські військові почали дуже швидко проїжджати міста та не затримуватися там надовго, побоюючись стеження і фотофіксації.

Однак партизани зазначили, що загарбникам це не допоможе.

"Рух "АТЕШ" слідкує за кожним підрозділом, знає кожен відстійник уздовж трас, всі маршрути руху і фіксує переміщення на всіх трасах", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму

З початку повномасштабного вторгнення українські партизани активно працюють на теренах Криму. Вони виявляють військові об'єкти загарбників, повідомляють про них Силам оборони України, а ті завдають ракетних ударів у відповідь.

Так, партизани уважно спостерігають за Кримським мостом і вивчають систему ППО, яка його захищає.

Нещодавно агент "АТЕШ" виявив аеродром Херсонес у Севастополі та зібрав важливі дані про ворожий об'єкт.

Про те, чому Україна дедалі частіше б'є по російських системах ППО у Криму та до чого тут F-16 - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кримпартизаны