Партизаны обнаружили активное перемещение россиян в Крыму и назвали причину

Агенты заметили, что в последнее время российские военные начали очень быстро проезжать города и не задерживаться там надолго, опасаясь слежки и фотофиксации.

Однако партизаны подчеркнули, что захватчикам это не поможет.

"Движение "АТЕШ" следит за каждым подразделением, знает каждый отстойник вдоль трасс, все маршруты движения и фиксирует перемещения на всех трассах", - говорится в сообщении.