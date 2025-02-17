Партизани вивели з ладу комплекс радіоелектронної боротьби окупантів

Агент з числа військовослужбовців 344-го радіотехнічного полку (в/ч 30986 Повітряно-Космічних сил РФ) провів диверсію, вивівши з ладу комплекс РЕБ РП-377ЛА "Лорандит". Він непомітно засипав цукор у паливний бак, після чого успішно зник.

Фатальну несправність виявили лише на третій день. Агент уже перебуває в безпеці, а партизани продовжують планування нових ударів.

Командування частини намагається приховати факт диверсії від вищого начальства, але тепер їм доведеться відповідати за те, що саботаж влаштовують їхні ж військовослужбовці.

"Лорандит" - малогабаритний РЕБ-комплекс для радіоконтролю, пеленгування і придушення сигналів. Він прийнятий на озброєння 2019 року й активно застосовується у війні проти України. Вартість комплексу перевищує 20 млн рублів, а виробництво нових одиниць зараз вкрай проблематичне.