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Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов

Иллюстративное фото: армия РФ потеряла комплекс РЭБ (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Агент партизанского движения "АТЕШ" из числа российских военных успешно вывел из строя комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захватчиков. Неисправность была обнаружена не сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Агент из числа военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 Воздушно-Космических сил РФ) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно исчез.

Роковую неисправность обнаружили лишь на третий день. Агент уже находится в безопасности, а партизаны продолжают планирование новых ударов.

Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их же военнослужащие.

"Лорандит" - малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.

Деятельность партизан АТЕШ

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

На днях агенты АТЕШ обнаружили месторасположение складов с боеприпасами армии РФ в Луганской области.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

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