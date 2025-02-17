Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов

Агент из числа военнослужащих 344-го радиотехнического полка (в/ч 30986 Воздушно-Космических сил РФ) провел диверсию, выведя из строя комплекс РЭБ РП-377ЛА "Лорандит". Он незаметно засыпал сахар в топливный бак, после чего успешно исчез.

Роковую неисправность обнаружили лишь на третий день. Агент уже находится в безопасности, а партизаны продолжают планирование новых ударов.

Командование части пытается скрыть факт диверсии от высшего начальства, но теперь им придется отвечать за то, что саботаж устраивают их же военнослужащие.

"Лорандит" - малогабаритный РЭБ-комплекс для радиоконтроля, пеленгования и подавления сигналов. Он принят на вооружение в 2019 году и активно применяется в войне против Украины. Стоимость комплекса превышает 20 млн рублей, а производство новых единиц сейчас крайне проблематично.