Партизаны изучают систему ПВО временного "Керченского моста" в Крыму

Украинские партизаны наблюдают за временным "Керченским мостом" в оккупированном Крыму и внимательно изучают систему противовоздушной обороны, которая его защищает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Отмечается, что россияне особенно тщательно охраняют этот объект и что раскрытие всей системы противовоздушной обороны моста - всего лишь вопрос времени. Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО. "Обнаруженная система ПЗРК вскоре станет следующей целью для высокоточных украинских ракет. Мы будем вести систематическое наблюдение и продолжаем передавать собранную информацию СОУ (Силам обороны Украины - ред.) для скорейшего и полного освобождения наших территорий", - говорится в сообщении. Фото: Партизанськое движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)