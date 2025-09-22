UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Партизани вистежили флот РФ у Севастополі: під наглядом "Ростов-на-Дону" і "Епрон" (фото)

Ілюстративне фото: партизани вистежили флот РФ у Севастополі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Партизани слідкують з російською технікою в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, цього разу під спостереження потрапив Чорноморський флот РФ у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Як зазначили в "АТЕШ", партизани  ведуть постійне спостереження за ключовими бухтами та об'єктами Чорноморського флоту РФ.

"Кожен рух ворожих кораблів, кожна одиниця техніки - все під нашим контролем", - підписано знімки з бухти.

За даними партизан, наразі окупанти в паніці, особливо після успішних ударів по флоту. Росіяни намагаються приховати все маскувальними сітками, переміщують техніку ночами, тримають ППО в стані постійної бойової готовності.

 Фото: партизани вистежили флот РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Особлива увага - підводному човну "Ростов-на-Дону"

Підводний човен двічі вражений ударами Сил оборони України - досі не відновлений. За словами джерел "АТЕШ" у Чорноморському флоті, підводний човен був піднятий, але ремонт так і не розпочато. Ймовірно, пошкодження виявилися занадто серйозними, а відновлення недоцільним з погляду ресурсів і термінів на цей час.

Також під наглядом рятувальне судно "Епрон" і захоплений Росією в 2014 році під час анексії Криму український БДК "Костянтин Ольшанський".

"Вся інформація оперативно передається для нанесення нових точних ударів. Закликаємо всіх, хто бачить пересування окупантів, розташування техніки або об'єктів ППО - негайно повідомляти нам. Кожне ваше повідомлення стає ударом по ворогу", - заявили в "АТЕШ".

 

Розвідка баз окупантів у Криму

Раніше ми писали про те, що у Севастополі партизани виявили командний пункт який координує авіаудари Росії по півдню України. Він розташований на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія ФГУП "Авіакомплект".

Також в "АТЕШ" показали ситуацію на території аеродрому Кача в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

СевастопольРостов-на-Дону