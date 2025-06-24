Партизани викрили розташування російської ППО у Севастополі: дані вже передані ЗСУ

Активність українських партизан

Нагадаємо, українські партизани ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на теренах Росії.

Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму. Окрім цього партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.

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