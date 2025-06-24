Партизаны разоблачили расположение российской ПВО в Севастополе: данные уже переданы ВСУ

Активность украинских партизан

Напомним, украинские партизаны ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории России.

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму. Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.

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