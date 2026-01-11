ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області

Московська область, Росія, Неділя 11 січня 2026 12:49
UA EN RU
Партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області Фото: партизани спалили вежу зв'язку ППО в Московській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію в Московській області Росії, завдавши удару по елементу системи протиповітряної оборони 5 дивізії ППО у складі зенітних ракетних військ ВКС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

В "АТЕШ" зазначили, що ця вежа була пунктом зв'язку та управління підрозділу збройних сил РФ.

Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО.

Також вежа служила для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що є критично важливим для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні.

"Знищення цього вузла зв'язку послаблює потенціал ППО в центральному регіоні Росії. Порушена координація, управління і втрата розвідувальних даних роблять всю систему менш ефективною і вразливою", - зазначили партизани.

Успішні диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, нещодавно агент партизанського руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську.

Раніше партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.

Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.

Також агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО Подмосковье Війна в Україні
Новини
РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та перебої зі світлом
РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та перебої зі світлом
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка