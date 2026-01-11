Партизаны сожгли вышку связи ПВО в Московской области
Агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию в Московской области России, нанеся удар по элементу системы противовоздушной обороны 5 дивизии ПВО в составе зенитных ракетных войск ВКС РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
В "АТЕШ" отметили, что эта вышка была пунктом связи и управления подразделения вооруженных сил РФ.
Она обеспечивала защищенную радиорелейную связь для оперативного обмена информацией и приказами между командованием и подчиненными подразделениями ПВО.
Также вышка служила для размещения аппаратуры радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов, что является критически важным для получения информации и общего контроля ситуации в регионе.
"Уничтожение этого узла связи ослабляет потенциал ПВО в центральном регионе России. Нарушенная координация, управление и потеря разведывательных данных делают всю систему менее эффективной и уязвимой", - отметили партизаны.
Успешные диверсии "АТЕШ"
Напомним, недавно агент партизанского движения "АТЕШ" провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске.
Ранее партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.
Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.
Также агенты движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.
В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.