Партизани розвідали зенітний ракетний полк у Підмосков'ї та показали фото
Представники українського підпілля змогли попасти на територію 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ. Він розташований у Московській області недалеко від столиці країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Йдеться про військову частину 61996, штаб якої знаходиться у населеному пункті Електросталь на схід від Москви.
Зазначається, що відповідний російський підрозділ належить військам протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, які "призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі".
"На озброєнні знаходяться установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ", - уточнили партизани.
У русі розповіли, що за інформацією від родичів російських військовослужбовців, після українських дронових атак у січні 2025 року на об'єкті "почастішали перевірки". Річ у тім, що безпілотники долітали до Московської області.
"Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад. Всю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - додали в "АТЕШ".
Також у партизанському русі оприлюднили фото розвіданого об'єкта.
Нагадаємо, 24 січня вночі ударні безпілотники атакували кілька округів Московської області. Додамо, тієї ж ночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, Ново-Рязанську ТЕЦ і авіабазу Дягілєво.
Раніше партизани розповіли, що російські окупанти перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною. В українському підпіллі тоді зазначили, що це робиться для захисту від дронів.
У листопаді минулого року партизани розвідали військові стратегічні об'єкти Повітряно-Космічних сил РФ у Московській області. Дані були передані Збройним силам України для завдання ударів.
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