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Партизани розвідали зенітний ракетний полк у Підмосков'ї та показали фото

Четвер 06 лютого 2025 08:36
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Партизани розвідали зенітний ракетний полк у Підмосков'ї та показали фото Фото: партизани розповіли про розвідку на об'єкті ППО під Москвою (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Представники українського підпілля змогли попасти на територію 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ. Він розташований у Московській області недалеко від столиці країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Йдеться про військову частину 61996, штаб якої знаходиться у населеному пункті Електросталь на схід від Москви.

Зазначається, що відповідний російський підрозділ належить військам протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, які "призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі".

"На озброєнні знаходяться установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ", - уточнили партизани.

Партизани розвідали зенітний ракетний полк у Підмосков'ї та показали фото

У русі розповіли, що за інформацією від родичів російських військовослужбовців, після українських дронових атак у січні 2025 року на об'єкті "почастішали перевірки". Річ у тім, що безпілотники долітали до Московської області.

"Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад. Всю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - додали в "АТЕШ".

Також у партизанському русі оприлюднили фото розвіданого об'єкта.

Нагадаємо, 24 січня вночі ударні безпілотники атакували кілька округів Московської області. Додамо, тієї ж ночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод, Ново-Рязанську ТЕЦ і авіабазу Дягілєво.

Раніше партизани розповіли, що російські окупанти перекидають комплекси РЕБ із Санкт-Петербурга до кордону з Україною. В українському підпіллі тоді зазначили, що це робиться для захисту від дронів.

У листопаді минулого року партизани розвідали військові стратегічні об'єкти Повітряно-Космічних сил РФ у Московській області. Дані були передані Збройним силам України для завдання ударів.

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