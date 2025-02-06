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Партизаны разведали зенитный ракетный полк в Подмосковье и показали фото

Четверг 06 февраля 2025 08:36
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Партизаны разведали зенитный ракетный полк в Подмосковье и показали фото Фото: партизаны рассказали о разведке на объекте ПВО под Москвой (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Представители украинского подполья смогли попасть на территорию 606-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. Он расположен в Московской области недалеко от столицы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Речь идет о воинской части 61996, штаб которой находится в населенном пункте Электросталь к востоку от Москвы.

Отмечается, что соответствующее российское подразделение принадлежит войскам противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, которые "предназначаются для отражения ударов в воздушном пространстве".

"На вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ", - уточнили партизаны.

Партизаны разведали зенитный ракетный полк в Подмосковье и показали фото

В движении рассказали, что по информации от родственников российских военнослужащих, после украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте "участились проверки". Дело в том, что беспилотники долетали до Московской области.

"Наш агент собрал данные о режиме работы, транспорте и личном составе. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", - добавили в "АТЕШ".

Также в партизанском движении обнародовали фото разведанного объекта.

Напомним, 24 января ночью ударные беспилотники атаковали несколько округов Московской области. Добавим, той же ночью дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Ново-Рязанскую ТЭЦ и авиабазу Дягилево.

Ранее партизаны рассказали, что российские оккупанты перебрасывают комплексы РЭБ из Санкт-Петербурга к границе с Украиной. В украинском подполье тогда отметили, что это делается для защиты от дронов.

В ноябре прошлого года партизаны разведали военные стратегические объекты Воздушно-Космических сил РФ в Московской области. Данные были переданы Вооруженным силам Украины для нанесения ударов.

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