Партизани розвідали військовий аеродром у Ленінградській області

Летовище служить важливою базою для ЗС РФ і забезпечує підтримку авіаційних операцій. Також на аеродромі активно проводяться навчальні польоти.

Під час розвідки було встановлено, що на аеродромі розміщені транспортні й бойові літаки, а також гелікоптери, які використовуються для різних військових завдань, включно з перекиданням особового складу і вантажів.

Особливу увагу агента привернули посилені заходи безпеки й активність авіації.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)