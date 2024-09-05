Партизаны разведали военный аэродром в Ленинградской области

Аэродром служит важной базой для ВС РФ и обеспечивает поддержку авиационных операций. Также на аэродроме активно проводятся учебные полеты.

В ходе разведки было установлено, что на аэродроме размещены транспортные и боевые самолеты, а также вертолеты, которые используются для различных военных задач, включая переброску личного состава и грузов.

Особое внимание агента привлекли усиленные меры безопасности и активность авиации.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)