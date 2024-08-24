"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Агент зафіксував періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу.

Партизани зазначають, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації.

Фото: партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)