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Партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Ілюстративне фото: партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агент "АТЕШ" розвідав тренувальну базу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Агент зафіксував періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу.

Партизани зазначають, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації.

 

Фото: партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизанів у Криму

Нагадаємо, нещодавно партизани повідомляли про те, що російські військові встановили мішки з піском упродовж усієї набережної у місті Євпаторія.

Також росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.

Раніше партизани виявили техніку росіян у тимчасово окупованій Євпаторії. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

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