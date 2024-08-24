Агент "АТЕШ" розвідав тренувальну базу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.
Агент зафіксував періодичність прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу.
Партизани зазначають, що ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації.
Фото: партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту РФ у Севастополі (t.me/atesh_ua)
Нагадаємо, нещодавно партизани повідомляли про те, що російські військові встановили мішки з піском упродовж усієї набережної у місті Євпаторія.
Також росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.
Раніше партизани виявили техніку росіян у тимчасово окупованій Євпаторії. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.