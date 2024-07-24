Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Євпаторії та зазначили точні координати

Партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

Як зазначили представники руху опору, "залишкам іржавих Т-72 і БМП-3 жити залишилося теж не довго", наголошуючи на тому, що невдовзі окупантам доведеться повертатись зі своєю технікою назад у РФ.

"Техніка, що прибуває сюди, стає дедалі старішою, оскільки більшу частину сучасних танків благополучно перемололи Сили Оборони України", - йдеться в повідомленні.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Варто зауважити, що напередодні партизани "АТЕШ" провели розвідку Стрілецької бухти у Севастополі. Такі заходи представники руху опору виконують систематично.

Напередодні загарбники встановили велику кількість вогневих точок на кримських пляжах. Це створило додаткову небезпеку для тамтешніх відпочивальників.

Варто зауважити, що у росіян виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму - жителі півострова не бажають воювати проти України.

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