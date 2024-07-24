ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Євпаторії та зазначили точні координати

Євпаторія, Середа 24 липня 2024 13:30
UA EN RU
Партизани зафіксували переміщення техніки РФ у Євпаторії та зазначили точні координати Фото: партизани виявили техніку РФ в Євпаторії (t.me.yellowribbon_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

"Техніка, що прибуває сюди, стає дедалі старішою, оскільки більшу частину сучасних танків благополучно перемололи Сили Оборони України", - йдеться в повідомленні.

Водночас партизани зазначили точні координати:

  • 45.214189, 33.367926

Як зазначили представники руху опору, "залишкам іржавих Т-72 і БМП-3 жити залишилося теж не довго", наголошуючи на тому, що невдовзі окупантам доведеться повертатись зі своєю технікою назад у РФ.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Варто зауважити, що напередодні партизани "АТЕШ" провели розвідку Стрілецької бухти у Севастополі. Такі заходи представники руху опору виконують систематично.

Напередодні загарбники встановили велику кількість вогневих точок на кримських пляжах. Це створило додаткову небезпеку для тамтешніх відпочивальників.

Варто зауважити, що у росіян виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму - жителі півострова не бажають воювати проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євпаторія Крим партизаны Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
Мобілізація, втрати та кордони 1991 року. Головне з інтерв'ю Сирського про війну
DAILY
Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Ліміт (не)обмежений. Чому РФ не зможе воювати роками, або коли у Путіна закінчаться люди