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У Євпаторії партизани розвідали "вогневі точки", росіяни встановили їх вздовж всієї набережної

Неділя 18 серпня 2024 13:07
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У Євпаторії партизани розвідали "вогневі точки", росіяни встановили їх вздовж всієї набережної Ілюстративне фото: у Євпаторії партизани розвідали "вогневі точки" росіян (wikivoyage)
Автор: Наталія Кава

Російські військові встановили мішки з піском упродовж усієї набережної у місті Євпаторія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизан, "вогневі точки" росіян розташовані упродовж усієї набережної з інтервалом у 25-30 метрів. Також там встановлюються камери спостереження. Окрім того, повідомляється, що там планують закрити доступ до пляжів для відпочивальників.

"Дивлячись на гнилі дошки і порвані мішки з піском, стає очевидно, що з таким "укріпрайоном" довго повоювати не вийде. Кожна нова точка має ще сумніший вигляд, ніж попередня", - пишуть партизани.

Фото: у Євпаторії партизани розвідали "вогневі точки" росіян (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно агенти "АТЕШ" з'ясували, що російське командування відправило курсантів у Херсонську область, там вони нібито будуть отримувати досвід в реальних бойових умовах.

Окрім цього росіяни вибудовують систему захисту Козачої бухти в Севастополі від повітряних атак ЗСУ.

У липні партизани виявили техніку РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, яка в Криму. Їм вдалось зазначити точні координати розташування окупантів.

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