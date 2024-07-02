Партизани розвідали суднобудівний завод РФ у Санкт-Петербурзі (фото)

"Наш агент розвідав суднобудівний завод Адміралтейські верфі. Зараз тут виробляють підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" і 677 "Лада", та інші військові судна", - йдеться в повідомленні.

Агент виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, імовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, що використовують передові технології скритності та озброєння.

Попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

"Наші агенти продовжують спостереження й оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БПЛА по Пітеру не варто", - зазначили в "АТЕШ".

Фото: партизани розвідали суднобудівний завод РФ у Санкт-Петербурзі (t.me/atesh_ua)